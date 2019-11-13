22 شهيدا و 69 جريحا حصيلة التصعيد الإسرائيلي في غزة

غزة/محمد أبو دون/الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، أن 22 شخصا استشهدوا، فيما أصيب 69 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن 12 فلسطينيا استشهدوا، الأربعاء، فيما استشهد الثلاثاء، 10 فلسطينيين، في غارات متفرقة على القطاع، بينهم بهاء أبو العطا، القيادي بسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته (أسماء أبو العطا).

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ومن بين شهداء الأربعاء، أب يدعى رأفت عيّاد، وابنيه إسلام وأمير عيّاد.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365 أن المواطن عيّاد استشهد برفقه نجليه، في قصفٍ إسرائيلي استهدف ورشة نجارة تقع بحي التفاح شرق المدينة.

وذكرت وزارة الصحة أن 69 شخصا أصيبوا بجراح، جراء الغارات الإسرائيلية، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة إصاباتهم.

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