عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، المسجد الأقصى في القدس الشرقية، بحراسة شرطية إسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب مكتوب، أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن "123 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

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