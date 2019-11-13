صحيفة الخليج الالكترونية ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.53% ليصل إلى 61.73 دولارًا أمريكيًا. وانخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.48. % ليصل إلى 56.53 دولارًا أمريكيًا. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خام “برنت” يرتفع بنسبة 0.53% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.