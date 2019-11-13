شرطة القصيم تضبط متهمين لتورطهم بجرائم سرقات

صحيفة الخليج الالكترونية صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط متهمين مواطنٌ، ومقيمُ من الجنسية التشادية في العقد الثاني من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقةٍ بكسر أقفال مركباتٍ ومحلاتٍ تجارية بمدينة بريدة، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ومقتنياتٍ أخرى، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بجرمهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. انشر الخبر :

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