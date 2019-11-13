شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا يحدث بسبب قلة النوم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 الليالي التي تمضيها بلا نوم لا تؤثر فقط على ذاكرتك في اليوم التالي، بل تستطيع أن ترفع من احتمال تعرضك لمرض الالزاهايمر!

يرى الباحثون، بحسب ما نقل موقع ديلي ميل ، أن الليالي التي تفتقر فيها للنوم تساعد على تكون نوع من البروتين في الدماغ، يؤثر فيما بعد على تعرض الانسان للالزاهايمر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يحدث بسبب قلة النوم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.