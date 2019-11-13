إستخدامات جمالية لن تتوقعيها للفازلين !

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يكاد لا يخلو منزل من عبوة من مستحضر الفازلين الذي يعرف ايضا بالبرافين الليّن، وله استعمالات متعددة على الجلد، لكن ما تجهلينه عزيزتي أنه بإمكانك استغلال هذا المنتج في الكثير من الأمور الجمالية اليومية، نعرفك على أهمها:



1- كريم ملّون: يمكنك استخدام أي بودرة ملونة المساحيق التجميلية وخلطها مع القليل من الفازلين لتحصلي على كريم ظلال العيون أو أحمر الخدود او أحمر شفاه باللون الذي ترغبين.

2- مزيل للمكياج: بحال نفذ لديك مزيل المكياج الخاص ببشرتك، استخدمي القليل من الفازلين على قطنة كمزيل لمكياج البشرة والعين وامسحيها برفق على وجهك، من ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

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3- ترتيب الشعر المنفوش: امسحي يديك بالقليل من الفازلين ومرريها على اطراف شعرك المنفوش لترتيبها وجمعها معاً. كما يمكنك ايضا استعماله لترتيب شعيرات الحواجب.

4-حماية الجلد من صبغة الشعر: لتجنب تلطخ بشرة الوجه حول شعرك عند صبغ الشعر في المنزل، ضعي بعض الفازلين على خط الشعر قبل البدء في عملية الصبغ.

5- لشفاه ناعمة: إذا كنتِ تريدين شفاها طرية ناعمة يمكنك تحضير مقشِّر بخلط قليل من السكر مع الفازلين وتدليك الشفاه به بواسطة فرشاة الأسنان بحركات دائرية، وعندما تنتهين اغسليهما بالماء.

6- اظافر جميلة: إدهني المنطقة حول أظافرك بالفازلين بواسطة عود قطني قبل وضع طلاء الأظافر لتحصلي على طلاء بدون زوائد على الأطراف.

7- لتشقق القدمين: ضعي القليل من الفازلين على كعب قدميك المتشقق ليلا ثم ارتدي الجوارب لتحصلي علي بشرة طرية وناعمة في الصباح.