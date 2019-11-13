فحوصات طبية يجب أن تقوم بها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

مع التقدم في العمر يصبح من السهل الوقوع ضحية المرض، فالسرطان، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية وغيرها من الأمراض باتت أكثر انتشاراً في السنوات الأخيرة ما يجعل من البديهي الخضوع للمساعدة في الكشف عن أمراض مختلفة في مراحلها الأولى. مع العلم أنَّ الحفاظ على نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية العادية هي الخطوات الأساسية للحفاظ على الصحة.



فحص سرطان الأمعاء

يحتلُّ سرطان الأمعاء المرتبة الثالثة بعد سرطان الثدي والرئة في المملكة المتحدة. ففي عام 2008، تمَّ تشخيص إصابة 40 ألف شخص بهذا المرض. وهذا المرض لا يصيب عادةً الصغار في السن، إذ إنَّ ثمانية من أصل 10 أشخاص أصيبوا بسرطان الأمعاء كانوا فوق سن الـ 60، ويبدو من خلال الأبحاث أنَّ الرجال هم أكثر عرضة للإصابة به من النساء.

فحص الكوليسترول

يعتبر الكوليسترول نوعاً من الدهون التي تنتشر في الدم داخل الجسم، ويمكن مستويات الكولسترول العالية أن تتراكم في الشرايين، مما يزيد من خطر إصابة الشخص بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. كما أنَّ تقدم الشخص في السن من الممكن أن يؤثر في مستويات الكوليسترول وضغط الدم. لذا، تنصح الدكتورة سالي نورتون في حديث لموقع صحيفة الـ"الدايلي ميل" البريطانية "مع التقدم في السنِّ من الضروري الخضوع لفحوصات الكوليسترول وضغط الدم، خصوصاً إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب أو السكتة الدماغية، كذلك إذا كنت مصاباً بمرض السكر، أو تعاني زيادة في الوزن فأنت حكماً عرضة للخطر. وكما هو معلوم أنَّ ارتفاع الكوليسترول في الدم لا تنجم عنه أي عوارض، ما يعني احتمال إصابتك به من دون معرفة.

فحص الدم

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ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يضُعف القلب ويتلف جدران الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى. وفي المملكة المتحدة هناك ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 يعانون ارتفاع ضغط الدم. لذا، ينصح بقياس ضغط الدم مرة واحدة في السنة على الأقل.

فحص سرطان الثدي

يعتبر فحص الثدي ما يعرف بالـ " الماموغرام" وسيلة للكشف عن احتمال الإصابة بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة للغاية. ويتم من خلال هذا الفحص وضع كل ثدي على حدة على جهاز الأشعة السينية ويجري تالياً الضغط بلطف. وعلى الرغم من أن الضغط يستغرق بضع ثوان، إلاَّ أن بعض النساء يجدنه غير مريح. ومن الممكن أن يصيب سرطان الثدي في بعض الأحيان النساء في سنّ العشرين، ما يشير إلى ضرورة إجراء فحص ذاتي منتظم.

فحص العينين

إن إجراء فحص للعينني لا يُظهر فقط الحاجة إلى نظارات، بل يمكن أن يكون سبباً للكشف مبكراً عن بعض أمراض أو مشاكل العينين قد تصيب العين من بينها السكري والزرق. ومن الجدير ذكره، أنَّ تعب العينين يمكن أن يؤدي إلى شعورك بالصداع أو التعب، ويمنعك من التركيز أثناء القيادة.

فحص الجلد

ابقِ نظرك على الشامات التي يمكن أن تساعدك في اكتشاف العلامات المبكرة لسرطان الجلد. وعلى الرغم من أنَّ معظم الشامات غير مؤذية، لكن يمكن أن تتطور إلى نوع نادر من سرطان الجلد القتامي الخبيث. ويرتبط سرطان الجلد بالتعرض التراكمي للشمس ما يعني أنَّ المسنين هم أكثر عرضة لتطور هذا المرض. وقد ازدادت معدلات سرطان الجلد زادت مرتين ونصف مرة خلال الـ 30 سنة الماضية والسبب يعود إلى الاستهلاك الكثيف لأجهزة تسمير البشرة. وتشير الأرقام إلى إصابة أكثر من 100 ألف شخص بسرطان الجلد كل عام.