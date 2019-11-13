استمرار احتجاجات لبنان: قتيل في خلدة.. ودعوات لمحاصرة «بعبدا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشتعل الشارع اللبناني من جديد بعد أن حذر الرئيس ميشال عون، الثلاثاء، من أن لبنان يواجه «نكبة» إذا لم يعد المحتجون إلى ديارهم أو الهجرة، ما أشعل موجة جديدة من المظاهرات لقي خلالها أحد المحتجين حتفه بالرصاص بعد‭‭ ‬‬احتكاك مع جنود لبنانيين قرب بيروت.

وانتشرت قوات الأمن بصورة مكثفة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء عند قصر بعبدا الرئاسي، وسط دعوات للتظاهر أمامه ومحاصرته، وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من قائدي الجيش وقوى الأمن الداخلي ضمان حماية المواطنين وسلامة المتظاهرين.

حادث إطلاق النار في منطقة خلدة جنوبي بيروت هو الأول من نوعه منذ نحو أربعة أسابيع من الاحتجاجات واسعة النطاق ضد النخبة الحاكمة في لبنان مما يزيد من التوتر في بلد يعاني أزمة سياسية واقتصادية عميقتين.

وقال الجيش في بيان إن جندياً فتح النار لتفريق محتجين كانوا يغلقون أحد الطرق في خلدة مما أدى إلى إصابة شخص، وجرى اعتقال الجندي وباشرت قيادة الجيش التحقيق بالموضوع.

وتصاعدت حدة التوتر في بيروت في وقت متأخر ليل الثلاثاء، وفي منطقة الكولا قرب بيروت رشق عشرات الأشخاص الجنود ودبابة بالحجارة.

وصباح الأربعاء، انتشرت قوات الأمن اللبنانية عند قصر بعبدا الرئاسي، وذلك وسط دعوات للتظاهر أمامه.

ومن جهته، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري، صباح الأربعاء، من قائدي الجيش وقوى الأمن الداخلي ضمان حماية المواطنين وسلامة المتظاهرين.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للحريري: «تابع الرئيس سعد الحريري طوال الليل وحتى الساعات الأولى من الفجر، مجريات الأحداث والتحركات الشعبية في العاصمة والضواحي وسائر المناطق اللبنانية، وأجرى لهذه الغاية اتصالين مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقائد قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مشدداً على وجوب اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي المواطنين وتؤمن مقتضيات السلامة للمتظاهرين».

وأضاف: «كما أجرى الرئيس الحريري اتصالاً برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط معزياً بالشاب علاء أبو فخر عضو المجلس البلدي في الشويفات الذي قضى في الحادث المأساوي خلال التحرك الشعبي في منطقة خلدة».

وتابع: «وقد نوه الرئيس الحريري بالموقف الوطني المسؤول الذي عبر عنه جنبلاط ودعوته إلى التهدئة وتجنب الانزلاق نحو الفوضى واعتبار الدولة الملاذ الذي لا غنى عنه».

وناشد الحريري «كافة المواطنين في كل المناطق الحفاظ على حراكهم السلمي وقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر»، منبهاً إلى «مسؤولية الجميع، سلطة وقيادات ومؤسسات عسكرية وأمنية وتحركات شعبية، في حماية البلاد والتضامن في مواجهة التحديات».