الأمطار تغرق إيطاليا.. والفيضانات تجبر البندقية على إعلان «كارثة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هطلت أمطار غزيرة على إيطاليا الثلاثاء، وكانت أكثر المناطق تضرراً في الجنوب وفي مدينة البندقية التي غمرتها مياه الفيضانات، بعدما تعرضت لثاني أعلى موجة مد مسجلة في تاريخها، وغمرت كاتدرائيتها التاريخية وأغرقت العديد من ميادينها وشوارعها، وأجبرتها على إعلان حالة «الكارثة».

وأغلقت الأمطار الغزيرة المدارس في العديد من المدن الجنوبية بما في فيها تارانتو وبرينديزي وماتيرا، وكذلك بوزالو ونوتو الصقلية، وفقاً للهيئة الوطنية للطقس.

وفي ماتيرا، عاصمة الثقافة الأوروبية لهذا العام، تسبب إعصار في سقوط الأشجار وأعمدة الإنارة، ما أدى إلى إتلاف العديد من الأسطح والمباني، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وهطلت أمطار غزيرة على طول الساحل الغربي للبلاد من توسكانا إلى المنطقة الجنوبية من كامبانيا، بما في ذلك شمال شرق سردينيا.

وفي البندقية، غرقت ساحة كاتدرائية سان مارك الشهيرة بسبب المياه العالية، وقال رئيس البلدية لويجي برونيارو إنه سيعلن حالة «الكارثة» وحذر من وقوع أضرار جسيمة.

وذكر مسؤولون بالمدينة أن المد ارتفع إلى 187 سنتيمتراً الساعة 21:50 بتوقيت جرينتش وهو مستوى أقل بقليل من 194 المسجل في 1966.

وكتب برونيارو على تويتر يقول «الوضع مأساوي... نطلب من الحكومة مساعدتنا. التكلفة ستكون عالية. هذه نتيجة التغير المناخي».

وغمرت المياه ميدان سان مارك بارتفاع تجاوز المتر، كما اجتاحت كاتدرائية سان مارك المجاورة لسادس مرة في 1200 عام.

وأربع من المرات الست التي غمرت فيها المياه الكاتدرائية وقعت في آخر 20 عاماً وكان أحدثها في أكتوبر 2018.

وأظهر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي المياه تتدفق كالنهر عبر طريق رئيسي في البندقية، وأظهر تسجيل آخر أمواجاً تضرب زوارق وتصعد على الأرصفة الحجرية.

وقال برونيارو «موجة مد بارتفاع 187 سنتيمتراً ستترك جرحاً لا يندمل».

وشهدت مناطق كثيرة من إيطاليا أمطاراً غزيرة في الأيام الماضية أدت إلى فيضانات واسعة النطاق لا سيما في الجنوب.

من ناحية أخرى، بينما يسعى رجال الإطفاء جاهدين لاحتواء حرائق الغابات الأربعاء، أمرت السلطات الأسترالية بالإجلاء الفوري للسكان الأكثر تعرضاً للخطر، بما في ذلك سكان مناطق سياحية ساحلية، وسكان ضواحي سيدني.

وتسببت ظروف الطقس الحار والجاف والعاصف في نشوب حرائق خطيرة في ولاية كوينزلاند، حيث ما زال أكثر من 60 حريقاً مستعراً اليوم، بلغت أربعة منها مستوى يستلزم اتخاذ إجراءات للطوارئ.

ومع نشر نحو 1500 فرد من فرق الإطفاء لمحاربة حرائق الغابات في أنحاء الولاية، تم إصدار تعليمات بـ«المغادرة الآن» للسكان في عدة بلدات.

وأتت النيران على 14 منزلاً في ولاية كوينزلاند منذ أواخر الأسبوع الماضي عندما بدأت السلسلة الأحدث من حرائق الغابات، ما أجبر السلطات المحلية على إعلان حالة الطوارئ في 42 منطقة حكومية محلية.

وفي ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة، شب أكثر من 70 حريقاً من بينها 50 حريقاً خارجة عن السيطرة، لكن أي منها لم يستلزم حالة الطوارئ حتى بعد ظهر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت هيئة الإطفاء الريفية.

وتم إصدار تحذير من «خطر حريق كارثي» أمس الثلاثاء في سيدني ومناطق مجاورة في ظل الطقس الحار والجاف ودرجات حرارة مرتفعة تصل إلى 30 درجة مئوية ورياح قوية بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة.

وذكرت هيئة الإطفاء الريفية أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة أمس الثلاثاء، إلا أن 21 شخصاً بينهم 13 من رجال الإطفاء أصيبوا.