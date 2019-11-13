مقتل انتحاري في هجوم على الشرطة بإندونيسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فجر مهاجم انتحاري نفسه أمام مقر شرطة في مدينة ميدان في سومطرة الشمالية، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح، بحسب ما أعلنت الشرطة الإندونيسية الأربعاء.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء هجوم الأربعاء لكن إندونيسيا، أكبر الدول ذات الأغلبية المسلمة سكاناً، شهدت تصاعداً في أنشطة المتشددين في السنوات الأخيرة واستهدفت بعض الهجمات الشرطة.

وقال ديدي براسيتيو المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية إن منفذ الهجوم قُتل وأصيب أربعة من ضباط الشرطة ومدنيان أحدهما موظف بالشرطة جراء الانفجار الذي وقع في ساحة لانتظار السيارات أمام مقر شرطة ميدان الساعة 8:40 صباحاً (01:40 بتوقيت جرينتش).

وذكر أن وحدة مكافحة الإرهاب (دينسوس 88) تحقق فيما إذا كان الهجوم عملاً منفرداً أم متصلاً بجماعة إرهابية مثل جماعة أنصار الدولة التي تستلهم فكر تنظيم «داعش» الإرهابي، والتي نفذت سلسلة هجمات في البلاد.

وبث التلفزيون صوراً تظهر دخاناً وحطاماً متطايراً من ساحة الانتظار وأشخاصاً يخرجون مسرعين من المباني المحيطة بمقر الشرطة بعد الانفجار، وقال تاتان ديرسان أتماجا المتحدث باسم شرطة سومطرة الشمالية إن المشتبه به كان يرتدي سترة ويحمل حقيبة ظهر جرى فحصها قبل دخوله ساحة الانتظار قرب منطقة يصطف فيها الناس للحصول على تصاريح أمنية.

ويأتي الهجوم بعد شهر من طعن مسلح يشتبه في أنه متشدد وزير الأمن السابق ويرانتو بعد افتتاحه مبنى جامعياً في باندجلانج في سومطرة الغربية، وخرج ويرانتو من المستشفى بعد أن أجريت له جراحة.

واعتقلت السلطات مئات المشتبه بهم منذ بداية العام مع توقع تزايد مخاطر الهجمات من جانب إندونيسيين انضموا إلى تنظيم «داعش»، وبدأوا العودة من الشرق الأوسط.

وقال براسيتيو إن رجلاً اعتقل الثلاثاء في بيكاسي قرب جاكرتا، وأضاف أن السلطات تعتقد أنه حارب في سوريا وتشتبه في انتمائه لجماعة أنصار الدولة، لكنه لم يربط بشكل مباشر بينه وبين هجوم ميدان.