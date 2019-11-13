شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب المفاصل الروماتويدي يدمر القلب والرئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتبر التهاب المفاصل الروماتويدي أحد أمراض المناعة الذاتية، وهو التهاب مزمن، يتجاوز تأثيره في بعض الأحيان المفاصل، مدمراً عدداً من الأجهزة الرئيسية بالجسم وعلى رأسها الرئتان والقلب.
وتأتي الإصابة بهذا المرض نتيجة مهاجمة جهاز المناعة لأنسجة الجسم بالخطأ، ولا يزال السبب الرئيسي وراء الإصابة به مجهولاً، غير أن هناك مجموعة من العوامل التي تلعب دوراً في هذه الحالة.
يؤدي الالتهاب لتورم الغشاء المبطن للمفصل، الأمر الذي يتسبب في تآكل العظام، وبالتالي إصابة المفصل بالتشوه.
ويهدف العلاج الدوائي الذي يتناوله المصاب إلى التخفيف من الأعراض، وذلك لأنه لا يتوافر علاج لهذا المرض، ويمكن الاستعانة ببعض تمارين العلاج الطبيعي بهدف تسهيل حياة المصاب.
ويبقى التدخل الجراحي بالنسبة للحالات الشديدة والتي لا يجدي معها الدواء هو الحل، ويشمل استبدال المفصل أو استئصال الغشاء المبطن له.
ونتناول في هذا الموضوع مرض التهاب المفاصل الروماتويدي بكل جوانبه، مع بيان العوامل والأسباب التي تؤدي إلى هذه الحالة، وكذلك أعراضها التي تظهر، وطرق الوقاية التي ينصح بها الباحثون، وأساليب العلاج المتبعة والحديثة.
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