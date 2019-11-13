شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكتاب يناقش دور الترجمة في حوار الحضارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
استضاف «كتاب وأدباء الإمارات» في أبوظبي مساء أمس الأول الناقد والمترجم الدكتور محمد آيت ميهوب في محاضرة بعنوان الترجمة ودورها في حوار الحضارات، بحضور الكاتب محمد الحمادي رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد في أبوظبي والروائي علي أبو الريش وعدد من الكتاب.
قدم للمحاضرة الشاعر نعيم عيسى معرفاً بالضيف وموضحاً أن الترجمة هي الخيط الناظم الذي يربط المجتمعات وهي جسر بين الشعوب وتقوية التواصل بين الحضارات.
وقال ميهوب إن المفهوم الذي ننطلق منه هو الذي يرى الترجمة نشاطاً تثاقفياً إبداعياً متعدد العناصر متشابك الأدوار والعلاقات، فالترجمة لقاء يتجاوز المؤلف والمترجم إلى ثقافة كليهما وحضارتيهما.
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