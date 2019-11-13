شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا نريد من مجلسنا الوطني الجديد؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. محمد سالم المزروعي

البرلمانات أو المجالس التشريعية والتمثيلية مؤسسات تقع ضمن التركيبة السياسية للنظام السياسي، وتعتبر أحد أبنيتها المهمة، وتبرز أهميتها بفضل ما تتمتع به من اختصاصات وصلاحيات وما يقع عليها من واجبات ومهام، ولا يمثل الاختصاص التشريعي والرقابي منتهى الهدف من وجودها، بل تمثيل المواطنين، وإضفاء المزيد من المشروعية على النظام السياسي الذي يعتبر جزءاً مهماً وجوهرياً من دورها، وهناك اختلاف في الأدوار التي تقوم بها هذه البرلمانات أو المجالس في بلدانها نتيجة لعدة أمور، سواء تعلقت باختصاصاتها وصلاحياتها، أو بأساليب وطرق تشكيلها، أوبإمكانيات أعضائها وأجهزتها المختلفة في التعامل مع القضايا التي تتناولها وتتصدى لها، ويمثل المجلس الوطني الاتحادي إحدى السلطات الاتحادية الخمس الواردة في المادة الخامسة والأربعين من الدستور، وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الدولة ونائبه، ومجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.

المجلس وفقاً للدستور له اختصاصات تشريعية ورقابية، يشاركه فى ممارسة الجانب التشريعي ثلاث من السلطات الاتحادية الخمس، وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الدولة ونائبه، ومجلس الوزراء، بينما ينفرد في ممارسته للجانب الرقابي.

والمجلس الوطني ومنذ قيام الدولة والعمل بالدستور لم يطرأ تعديل على اختصاصاته إلا بشكل طفيف، وذلك في التعديل الدستوري عام 2009 ذلك التعديل الذي تم بموجبه تعديل المادة 91 من الدستور؛ حيث أضيف إليها أن لرئيس الدولة وبقرار منه إحالة بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لمناقشتها من قبل المجلس قبل التصديق عليها.

إذا كان هذا على صعيد الاختصاص فإن طريقة التشكيل هي التي شهدت تغيراً جذرياً، وذلك منذ أن أعلن صاحب السمو رئيس الدولة عن إطلاق برنامجه السياسي في الذكرى الثالثة والثلاثين لقيام الاتحاد في ديسمبر/كانون الأول عام 2005، الذي تم من خلاله مد فترة الفصل التشريعي للمجلس، وهي مدة انعقاده منذ جلسته الأولى إلى نهاية فترته، بحيث أصبحت أربع سنوات بعد أن كانت سنتين فقط، كما تمت زيادة مدة دور الانعقاد السنوي ليصبح ما لا يقل عن ثمانية شهور.



مرونة دستورية



لكن التعديل الأهم الذي لم يعدله الدستور لكن مرونته سمحت بذلك وهو تغيير الطريقة التي يتم بموجبها وصول الأعضاء إلى المجلس، وهي الانتخاب النصفي بعد أن استمر التعيين معمولاً به منذ قيام الدولة وتشكيل المجلس الأول عام 1972حتى الفصل التشريعي الثالث عشر الذي انتهى في عام 2005 لتبدأ مرحلة جديدة في فصله التشريعي الرابع عشر عام 2006.

هذا التغير في وصول الأعضاء إلى المجلس كان إضافة نوعية تمثلت في إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار وبشكل متدرج وتصاعدي، فقد ارتفعت أعداد الناخبين من أقل من 7000 ناخب في الانتخابات الأولى إلى حوالي 130 ألف ناخب في الانتخابات الثانية، بينما بلغت في الانتخابات الثالثة 224 ألف ناخب، لتصل في الرابعة إلى 337 ألف ناخب.

هذه الزيادة المطردة في أعداد الناخبين تؤكد التزام الدولة بما تعهدت به من زيادة مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، والتأكيد على أن التعديلات الدستورية المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي لن تتوقف.

مما لا شك فيه أن إجراء الانتخابات ساهم بشكل واضح في زيادة اهتمام المواطنين بالمجلس الوطني وأداء أعضائه، لكنه اهتمام للأسف لا يستمر كثيراً، بل يخفت بعد إجراء الانتخابات. وكذلك هو الاهتمام من جانب وسائل الإعلام، ولعل لذلك أسباباً متعددة تتداخل أطراف عدة في بروزها.

هذا المجلس، وهو المؤسسة الاتحادية المهمة، راكم خلال تجربته الطويلة التي امتدت على مدى ما يقارب خمسة عقود العديد من التجارب أو ما يعرف بالسوابق البرلمانية على صعيد عمله، وفي ممارسة أدواته الرقابية واختصاصاته التشريعية ودبلوماسيته البرلمانية، إلى جانب عمله الداخلي المرتبط بأنظمة عمله الداخلية، وعليه فإن هذه التجارب والسوابق البرلمانية التي تراكمت على هذا المدى الزمني لا يمكن إلغاؤها أو تجييرها لصالح البعض دون الآخر، فالعمل البرلماني عمل تراكمي تصقله التجارب وتسنده المعارف. وعليه فإن أي محاولة لإلغاء هذه المساهمات هو إنكار صارخ، وجحود مذموم لإسهامات العديد من الشخصيات التي توالت على المجلس من أعضاء وموظفين كان لهم دور ومساهمة معتبرة.



مجلس جديد



ونحن على أبواب مجلس وطني جديد، وبعد تجربة انتخابية رابعة، فمن المهم أن تكون للفائزين بمقاعد المجلس انتخاباً وتعييناً معرفة تامة بمؤسسة المجلس الوطني كسلطة من حيث اختصاصاتها وطريقة عملها، ودور أجهزتها وعلاقاتها الارتباطية مع بقية السلطات في الدولة، كالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، إلى جانب تفاعلاتها على المستويين المحلي والخارجي. ولعل الجانب المهم من هذه العلاقة ذلك الذي يربط المجلس الوطني بالمواطنين؛ لما للناخب من دور في تحديد وصول المرشح إلى مقعد العضوية، ولأن عضو المجلس منتخباً كان أم معيناً هو ممثل لشعب الاتحاد. فإن التعرف إلى المجلس يقشع تلك الصورة الضبابية التي ارتسمت في الأذهان، وتناقلتها الأفواه، صورة لا تعبّر عن المجلس ودوره، صورة أسهمت عوامل عدة في رسمها وجعلها تبدو أقرب إلى الحقيقة، بينما هي أبعد عن ذلك بكثير، صورة ساهم البعض من داخل المجلس بكل أسف في وجودها واستمراريتها، وإن ما يمحو أثرها السيّئ قرب المواطن الإماراتي من مجلسه الوطني الذي يعد ممارسة وطنية ومشروعة بامتياز، وواجباً يمليه الضمير وحسن المواطنة.

ولأننا أمام مجلس وطني جديد في فصله التشريعي السابع عشر، وفي تشكيلته التي تقسم مناصفة بين الذكور والإناث، وبصدد تطلعات مجتمعية من مجلس تمر دولته والمنطقة بمنعطفات وظروف ومعطيات جديده، تسعى الدولة من خلالها إلى القيام بدور فاعل ومتميز، تسندها في ذلك النجاحات التنموية التي تمت خلال العقود الماضية مع تطلعات بمستقبل أفضل.



ماذا نريد؟



والسؤال محل النقاش هنا هو ماذا نريد من مجلسنا الوطني؟ وكيف له أن ينجح ويمارس دوره بفاعلية؟

لقد كان هدف العملية الانتخابية التي انتهت بمراحلها المختلفة ولاعبيها الرئيسيين من ناخبين ومرشحين وإدارة انتخابية هو الوصول إلى مجلس وطني فاعل وقادر على تمثيل شعب الاتحاد، وممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والسياسية، مجلس يحمل الطموحات بقدر الاختصاص المخول له.

لكن لتحقيق ذلك اشتراطات واعتبارات يجب مراعاتها وهي كما يلي:

* أن المجلس الوطني الاتحادي سلطة اتحادية وليس وزارة أو مؤسسة اتحادية حكومية، هذا الفهم لهذه الطبيعة المؤسسية مهم جداً وتترتب عليه أمور في غاية الأهمية لنجاح المؤسسة، فالسلطات الاتحادية التي أقرها الدستور خمس سلطات حدد اختصاصاتها وطريقة تشكيلها، وعليه فإن فهم موضوع الاستقلالية والعمل به تترتب عليه أمور من قبيل كيفية اتخاذ القرار في المجلس، على مستوى رئاسته أو لجانه، وكذلك أمانته العامة، وتتمثل هذه الاستقلالية في حرية المجلس في اختيار أعضائه لتولي المسؤوليات كانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأعضاء اللجان والمجموعات البرلمانية، كما تبرز في وضع جدول أعماله والموضوعات التي يناقشها والتوصيات التي يراها مناسبة، والتعديلات التي يدخلها على مشروعات القوانين المعروضة عليه وموقفه منها بالتعديل أو الرفض، وتتجلى هذه الاستقلالية في وضع ميزانيته رقماً واحداً دون العودة لأحد سواه في تفاصيلها، وهو المعني بوضع أنظمته، سواء المتعلقة بعمله البرلماني، أو الخاصة بتنظيم شؤون أمانته العامة وشؤون موظفيه وامتيازاتهم.



العمل بمواد الدستور



يشكل الدستور واللائحة الداخلية والمواد الواردة فيهما أهم ركائز عمل المجلس، فعضو المجلس يؤدي القسم قبل مباشرة أي عمل من أعمال المجلس بأن يحترم الدستور واللائحة الداخلية، وأن يؤدي أعماله في المجلس ولجانه بأمانة وصدق، هذا الدستور واللائحة الداخلية يمثلان ركناً مهماً ومرتكزاً أساسياً يقوم عليه عمل عضو المجلس، ومحدداً رئيسياً لنشاطه وكافة أعماله. إن العمل بمواد الدستور واللائحة الداخلية والأنظمة التي يقرها المجلس أو سبق أن أقرتها مجالس أخرى، وتحمل صفة السريان وهي بالمناسبة عديدة ومتنوعة، وتم وضعها لمعالجة وضعيات وإشكالات تم تجاوزها وتطوير العمل من خلالها، وبرهنت التجربة أهميتها وفائدتها وانعكاسها على تطوير العمل البرلماني بشكل إيجابي، كل ذلك مهم، وأي عمل يخالف ذلك فهو باطل، وباطل بالتالي كل ما يترتب عليه، ولذلك فإن مراعاة أحكام الدستور واللائحة والأنظمة مهم، ويجب عدم تجاوزه تحت أية ظروف، ومهما كانت الأعذار، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن قراءة مواد مشروع القانون مادة مادة، وأخذ الموافقة عليها من المجلس، وعدم الاكتفاء بقراءة عنوان المادة أمر دستوري، كذلك توافر النصاب خلال الجلسة، فوجود الأعضاء في قاعة المجلس للتصويت على أي قرار والموافقة ضروري، ولا يمكن اتخاذ أي قرار دون توافر النصاب الذي حددت المواد الدستورية كيفيته، لكن وللأسف يتم التساهل في هذا الأمر رغم المخالفة الدستورية الواضحة، وما يحب التأكيد عليه في هذا المجال أنه لا يمكن أن يتخذ المجلس قراراً مخالفاً للدستور أو اللائحة تحت ذريعة أن المجلس سيد قراره، فقراره محكوم بمواد الدستور واللائحة. ولا يعتد بأية تفسيرات مخالفة لذلك، كالتي تذهب إلى أن انعقاد الجلسة بنصاب كامل يسري على التصويت في أي وقت من انعقادها، وإن اختل هذا النصاب. أو أن يلغى أو لا يتم العمل بقرار اتخذه المجلس الحالي أو أي مجلس سابق دون تصويت واضح يكون النصاب فيه مكتملاً.

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عدة أجهزة



* المجلس يتشكل من عدة أجهزة تنتخب مع بداية كل فصل تشريعي أو دور انعقاد سنوي، وهي: رئيس المجلس، وهيئة مكتب المجلس، واللجان البرلمانية، إلى جانب الشعبة البرلمانية بمجموعاتها، ولجان الصداقة التي تمثلها في المحافل والزيارات البرلمانية، كل ذلك بالإضافة إلى جهاز الأمانة العامة للمجلس، وهو جهاز دائم مستمر. هذه الأجهزة حدد الدستور اختصاصاتها، ومن ثم فصلت اللائحة الداخلية هذه الاختصاصات، ما عدا الشعبة البرلمانية التي استحدث المجلس نظاماً خاصاً بها. إن هذا التحديد الدستوري والتفصيل اللائحي هدفه ممارسة هذه الأجهزة اختصاصاتها بتناغم، ودون تدخل من الأجهزة الأخرى.

فالجهاز الأول هو رئيس المجلس الذي ينتخب في بداية الفصل التشريعي ويستمر لنفس المدة، له اختصاصات محددة ليقوم بعمله، كرئاسة الجلسات وإدارتها دون التدخل في النقاش (وهذا شي مهم؛ لأن تدخل الرئيس في النقاش يحيد بعمل المجلس ولا يترك للأعضاء الحرية في الإدلاء بآرائهم)، ومن اختصاصاته التحدث باسم المجلس وتمثيله في الداخل والخارج، ورئاسة هيئة المكتب واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، والإشراف على إعداد الميزانية والحساب الختامي، وغيرها من الاختصاصات المفصلة في اللائحة الداخلية، أما في الجوانب الإدارية فله حق التوجيه للأمانة العامة، ولا يعني ذلك التدخل في عملها.

إن استقلالية الأمانة العامة وعملها بمهنية وحيادية يجعلانها جهازاً قادراً على أداء مهامه لكافة أجهزة المجلس وأعضائه، متنوعاً في عطائه، محترفاً وفقاً لخبراته، وبالتالي يمكنه تقديم الدعم والمساندة لأجهزة المجلس وأعضائه بحيادية.



هيئة المجلس



هيئة مكتب المجلس المكونة من الرئيس بحكم منصبه، والنائبين الأول والثاني اللذين تستمر مدتهما فيه أربع سنوات هي مدة الفصل التشريعي، مع وجود مراقبَين اثنين يتم انتخابهما كل دور انعقاد، هذا الجهاز المهم له اختصاصات مهمة، وأخيراً ذهبت اللائحة الداخلية الأخيرة التي أشركت الهيئة في العديد من القرارات مع رئيس المجلس؛ حتى تضمن جماعية اتخاذ القرار، وعليه فإن وجود هيئة مكتب متجانسة، ومنصبة في اتخاذ الفرار، تعمل بشكل محايد وتأخذ قرارات المجلس بكل اعتبار، مبادرة في ما تقدمه للمجلس صاحب القرار النهائي، كل ذلك يسهم بشكل إيجابي في نجاح المجلس وحسن قيامه بدوره.

أما جهاز الأمانة العامة فهو الجهاز الوحيد المستمر، هذه الاستمرارية تجعله جهازاً متفرداً بين أجهزة المجلس، فهو بيت الخبرة البرلمانية؛ لما تتوفر له من خبرات متراكمة وللدور الملقى على عاتقه، فإلى جانب عمله الإداري لديه جانب فني يتمثل في تقديم الدعم الفني لأجهزة المجلس وأعضائه من خلال الدراسات والبحوث وأوراق العمل. فالاستفادة من هذا الجهاز بالشكل المطلوب مهم، فالدراسات والبحوث البرلمانية تطورت بشكل كبير، وأهميتها بالنسبة للمجلس كبيرة ومتزايدة، في ظل التدفق الكبير للمعلومات، وتشعب الموضوعات التي يناقشها المجلس أو تعرض عليه.

أما أجهزة المجلس الأخرى وأهمها اللجان، وهي أجهزة يشكلها المجلس في بداية كل دور انعقاد، ويكلفها بالدراسة وإعداد التقارير لما يحيله إليها من مشروعات قوانين أو موضوعات عامة للنقاش، إن عمل هذه اللجان لا يمكن لأحد التدخل فيه إلا المجلس من خلال عرض نتيجة دراسة ما تم إحالته إليها بالقبول أو الرفض.

إن عمل أجهزة المجلس وفقاً للائحة الداخلية التي يجب أن يعرف الأعضاء طبيعتها مهم جداً، فلا يمكن أن يتحقق عمل جماعي ومؤسسي دون هذه المعرفة والعمل بها وعدم السماح بتجاوزها تحت أية أعذار ومسببات، فالمجلس في النهاية هو صاحب القرار ولا يمكن ولا يصح أن يستولي أحدٌ أيّاً كان على قراره ويتجاوزه؛ لذا فإن فهم الأعضاء لذلك والتقيد به يجعلان العمل البرلماني متوازناً.



النشاط الأبرز



وإذا كانت الجلسة هي النشاط الأبرز للمجلس، فإن المداولة فيها تحظى بما يطلق عليه (قدسية الجلسة)، فالحديث أو الكلام فيها يخضع لضوابط معينة سواء عند الاستئذان بالبدء به أو بعدد مرات الحديث في الموضوع الواحد، وعليه فإن هذه القدسية تتمثل بأن الحديث في الجلسة يقتصر على الأعضاء والحكومة بإذن من المجلس دون أي شخص آخر، سواء كان مستشاراً قانونياً أو سواه، ولعل التجربة والممارسة البرلمانية في العالم وحتى في منطقتنا الخليجية قد تجاوزت ذلك؛ لما له من تأثيرات سلبية وتأثير في سلطة الأعضاء أصحاب الاختصاص وقراراتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومن هنا نخلص إلى أن الاجتماعات التي تلي انتهاء الجلسة الختامية للفصل التشريعي، وتلاوة مرسوم فض الدورة وانتهاء العمل لأي من أجهزته، سواء اللجان أو هيئة المكتب، لا قيمة لها، إذا استثنينا المشاركة في المؤتمرات البرلمانية الدولية التي تخضع لمواعيد لا يتحكم المجلس فيها، إن عدم تكليف المجلس لأي من أجهزته بأداء عمل معين ورفعه إليها أو لسواها، أو ورود اختصاص في الدستور واللائحة يجعل من أي عمل لا يأخذ بهذه القاعدة لا مكان ولا قيمة له.

يتمثل العمل الأساسي للمجلس وفقاً للدستور واللائحة الداخلية في ممارسة اختصاصه التشريعي والرقابي، كما أن تمثيل المواطنين يتجلى في مناقشة وطرح قضاياهم، وعليه وإن كان للمجلس دور على الصعيد الخارجي والمتمثل بالدبلوماسية البرلمانية، فإن هذا الدور محكوم بعدة اعتبارات منها:

أنه دور ثانوي مقارنة بالدور التشريعي والرقابي الذي يعتبر الأساس في عمل المجلس، فالبرلمانات يطلق عليها مجالس تشريعية أو مجالس تمثيلية أو رقابية أو شورية، لكن في جميع الأحوال لا يمكن أن نصنف أي برلمان تحت مسمى الدبلوماسية البرلمانية.



قضايا الوطن



إنه مع الأهمية المتزايدة للدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن قضايا الوطن، وتمثيل الدولة في المحافل البرلمانية المختلفة، فإنها تأتي مكملة ورديفة للسياسية الخارجية للدولة، وداعمة لأجهزتها الموكول لها القيام بهذه المهمة وليس إلى منافستها في ميدانها واختصاصاتها، وما يجب معرفته أن هناك ميادين ومجالات معينة يمكن للبرلمان أو المجلس أن يقوم بدوره كجهة داعمة للسياسة الخارجية، وتتمثل هذه الميادين في الاتحادات والمؤتمرات والمنتديات البرلمانية، والتي تمثل فيها البرلمانات دون سواها من الأجهزة، إن تشتيت عمل المجلس في مجالات تبعده عن مجاله وممارسة اختصاصه يؤثر سلبياً في دوره وتمثيله لمواطنيه، ويشغل أعضاءه عن ممارسة دورهم الحقيقي والتأثير في اجتماعات أجهزته من لجان أو عقد جلسات.

لا يعتبر الكم معياراً حقيقياً ومؤشراً صادقاً للإنجاز، فلابد أن يؤخذ الكيف في الاعتبار، وهذا ينطبق على كل عمل، سواء الشخصي منه أو المؤسسي، والمجلس الوطني كمؤسسة لا يمكن له أن يشذّ عن هذه القاعدة، فعمل المجلس عندما نخضعه للقياس يجب أن نزاوج بين الكمي والكيفي، فليس من الإنصاف أن ننظر إلى أن يكون الكم المتمثل في عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال الفصل التشريعي، أو مدتها الزمنية أو عدد الأسئلة التي تقدم بها أعضاؤه أو الموضوعات العامة التي ناقشها، ومشروعات القوانين التي أحالتها الحكومة إليه معياراً ودليلاً على الإنجاز، ومع التقدير للجهد الذي بذل في هذا الكم، لكن المعيار الكمي معيار مضلل، ولا يعطي الصورة الحقيقية لمستوى العمل، بينما المعيار الكيفي هو المتمثل في نوعية الأسئلة التي تقدم بها الأعضاء.



الأدوات الرقابية



إن الأدوات الرقابية التي يختص بها المجلس لا تتعدى أداتين هما الأسئلة والموضوعات العامة، هذا إذا استثنينا إصدار التوصيات، وعليه فإن استخدام هاتين الأداتين بفاعلية ينعكس إيجابياً على أداء المجلس، وإذا كانت الأسئلة هي أكثر الأدوات الرقابية استخداماً، فإنها وبكل المعايير لا تصل أن تكون بنداً واحداً على جدول أعمال جلسة المجلس بحيث تقتصر الجلسة على توجيه الأسئلة، لكن اختيار السؤال ونوعيته مهم جداً، فلا يكون مجرد طلب معلومة من الوزير المعني، فلذلك أسلوب آخر؛ حيث يمكن طلب ذلك دون توجيه السؤال، وفي المقابل فإن السؤال وكما تمت الإشارة إليه أداة رقابية مهمة، ولابد أن يستخدم في الرقابة على أعمال الحكومة، وبما يعود بالنفع العام على المواطن، ويأخذ في الاعتبار أمراً يجهله العضو. على أن يأخذ في الاعتبار ما يهم المجتمع ويشغل مواطنيه، هذا بالإضافة إلى ألّا يكون سؤالاً عاماً فيتحول إلى موضوع عام.

ويأتي الأعضاء من مستويات تعليمية وتخصصات علمية مختلفة ومتباينة، ولعل المشرع عندما نص بالإلمام بالقراءة والكتابة كأحد شروط العضوية كان واضحاً ومنصفاً، فبالرغم من مجادلة البعض حول هذا الشرط والمحاججة أن التطور الكبير الذي شهدته الدولة وارتفاع المستوى التعليمي لأبنائها يتطلب أن يكون عضو المجلس حاصلاً على مؤهل علمي عالٍ، ومع وجاهة هذا الطرح، فإن هناك رأياً آخر يتمثل في أن عضو البرلمان يمثل الشعب كله بمتعلميه وأنصاف متعلميه وحتى الأميين منهم، كما أن الاختيار يقع على الناخب الذي اختار شخصاً دون آخر. والمهم في هذا الشأن النظر إلى الموضوعات التي تناقش في المجلس ومشروعات القوانين التي تعرض عليه متنوعة ومتشعبة، ولا يمكن للعضو المؤهل علمياً إلا أن يكون مؤدياً في جانب واحد، بينما تصعب عليه جوانب أخرى، وعليه فإن أعضاء المجلس مكملون لبعضهم في هذا الجانب، بينما يبقى الفيصل دور الجهاز الأهم، الأمانة العامة للمجلس (بيت الخبرة البرلمانية) بما تملكه من كوادر ذات خبرات متراكمة، وبما يجب أن تقوم به من دور في إعداد أوراق العمل والبحوث والدراسات لأعضاء المجلس وأجهزته في الموضوعات المختلفة محل النقاش.

الأمين العام السابق للمجلس الوطني الاتحادي.