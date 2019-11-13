رئيس البرلمان الكويتي يشيد بالطرح الراقي في استجواب وزير الداخلية

دبي - بواسطة محمد فارس الكويت - 12 - 11 (كونا) -- اشاد رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم بالطرح الراقي الذي شهده استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح الذي نوقش خلال جلسة المجلس العلنية اليوم الثلاثاء وانتهى بتقديم 10 نواب طلب طرح ثقة في الوزير.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين بمجلس الامة عقب انتهاء الجلسة التي شهدت ايضا مناقشة الاستجواب الموجه من النائب عمر الطبطبائي الى وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان رمضان وانتهى بطلب مماثل لطرح الثقة في الوزيرة التي اعلنت من على منصة الاستجواب استقالتها من منصبها.

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وذكر الغانم ان استجواب وزير الداخلية المقدم من النائب رياض العدساني من محور واحد نوقش في بدايته في جلسة سرية بناء على طلب من الحكومة لافتا الى انه قام باخلاء قاعة عبدالله السالم لمناقشة الطلب الذي تم التصويت عليه نداء بالاسم وجاءت النتيجة بموافقة 31 عضوا ورفض 31 من اجمالي الحضور وعددهم 62.

واضاف انه "بالتالي نصف العدد يسقط الطلب الذي يحتاج الى اغلبية لإقراره" موضحا انه "بعد ذلك عادت الجلسة الى العلنية وانتهت بتقديم 10 نواب بطلب طرح الثقة".

وافاد بأنه دعا مجلس الامة الى عقد جلسة خاصة يوم الاربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري للتصويت على طلب طرح الثقة في وزير الداخلية واشار الى بنود مدرجة على جدول اعمال الجلسة العادية التي عقدت اليوم وتأخر وقت النظر فيها مثل انتخاب اللجان البرلمانية المؤقتة ولجان التحقيق لذا قررت ان ادرج هذين الموضوعين في الجلسة الخاصة يوم الاربعاء بعد المقبل نظرا الى ان المجلس اخذ قراره بإلغاء الجلسة التكميلية يوم غد الاربعاء.

وقال الغانم انه بالنسبة لاستجواب وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان فقد تم تقديم طلب طرح الثقة في الوزيرة بعد انتهاء مناقشة الاستجواب مقدم من 10 نواب.

وأضاف ان الطلب الرسمي الذي قدم له كان موقعا من 10 نواب "وما ماعدا ذلك من طلبات ترونها في وسائل التواصل الاجتماعي فهي طلبات غير رسمية وغير لائحية وغير صحيحة مع احترامي لمن يوقع على هذه الطلبات لكنها لم تقدم لي".

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وتابع "انه وفقا للائحة الداخلية لمجلس الامة فإن طلبا واحدا لطرح الثقة يجب ان يقدم وبعد ذلك يتم التصويت.. اما من يسأل عن اعلان الوزيرة رمضان تقديم استقالتها من مصنبها فبالنسبة لي لا اتعامل الا مع كتب رسمية.. ومتى ما بلغت رسميا من قبل الحكومة بقبول استقالتها عند ذلك سالغي الجلسة الخاصة لمناقشة والتصويت على طلب طرح الثقة في الوزيرة رمضان في يوم الخميس اما اذا لم ابلغ رسميا قبل ذلك التاريخ فستكون الجلسة الخاصة قائمة".

وذكر انه تشرف اليوم وبصحبته رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع بزيارة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بعد أداء الشايع اليمين القانونية في جلسة اليوم متمنيا له كل التوفيق وان يكون عند حسن الظن فيه.

وأوضح انه تم في جلسة مجلس الامة اليوم رفع استجواب وزير المالية السابق الدكتور نايف الحجرف من جدول اعمال المجلس لتقديمه استقالته. (النهاية) ج ي / ض د / م ص ع