شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال التركى ومرتزقته يعتدون بالصواريخ على قريتين بريف تل تمر والان مع تفاصيل الخبر
ولم تورد الوكالة السورية الرسمية مزيدا من التفاصيل حول تداعيات الاعتداء.
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