قوات الاحتلال التركى ومرتزقته يعتدون بالصواريخ على قريتين بريف تل تمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء" أن قوات الاحتلال التركى ومرتزقته اعتدوا بالصواريخ والهاون على قريتى (عويش) و(داودية) التابعة لريف تل تمر بمحافظة الحسكة. ولم تورد الوكالة السورية الرسمية مزيدا من التفاصيل حول تداعيات الاعتداء.

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