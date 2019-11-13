دراسة: الخوخ او البرقوق فاكهة مثالية لخفض الوزن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لفاكهة الخوخ فوائد صحيّة وجمالية كثيرة، إذ يلعب الخوخ دوراً واقياً من خطر السرطان، ويحسن الرؤية، ويعمل على خفض ضغط الدم، ويمنع اضطرابات البطن، ويحافظ على صحّة الأسنان وهو مضاد للديدان في المعدة ويعتبر مغذياً مهماً لبشرتك.



ولكن من أبرز فوائد الخوخ التي نتوقف عندها في مقال اليوم هي فوائد الخوخ للرجيم، فكيف يمكنك إذاً الإفادة من الخوخ لإنقاص الوزن؟.

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- يحتوي الخوخ على نحو 8.4% من الكربوهيدرات، و0.1% من الدهون، و 1.7% من الألياف، و 1.1% من البروتين كما يحتوي كل 100 غرام من الخوخ على 36 سعرة حرارية.

- يعمل الخوخ على إنقاص الوزن إذ يقوم بسدّ الجوع فهو يحتوي على الكثير من الألياف التي تستغرق وقتاً طويلاً في المعدة قبل أن يتخلص منها الجسم ما يُشعر الإنسان بقلة الجوع لفترات طويلة جداً. وفكرة سد الجوع ليست بدعة جديدة فهي نفس التقنية التي تنتهجها الكثير من برامج التنحيف والتخسيس.

- يحتاج الجسم إلى الكربوهيدرات من أجل تحويله إلى طاقة، ومن المعروف أن الأشخاص الذين لا يتحركون كثيراً هم الأكثر عرضة للسمنة، لذلك فإن الكربوهيدرات ضرورية جداً في الرجيم الغذائي من أجل إمداد الجسم بالطاقة اللازمة ومن ثم إعطائه نشاطاً يستطيع الإنسان من خلاله أن يتحرك بحيويّة ونشاط أكبر ومن ثم يفقد من وزنه. بالطبع إن نوع الكربوهيدرات الضروري جداً لإمداد الجسم بالطاقة دون أن يؤثر على زيادة الوزن موجود بشكل مثالي في ثمار مثل ثمار الخوخ.