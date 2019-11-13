طرق سهلة لتقليل تناول السكريات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

السكر ألد أعداء الجسم، لكننا نواصل استهلاك كميات كبيرة منه بحسب التقارير والدراسات الصحية. بصيغة أخرى من منا يفكر في البديل الصحي عندما يُقدَّم له كعك العيد أو المعمول، أو الآيس كريم في الأيام العادية؟ المسألة لا تتعلق فقط بزيادة الوزن أو ضبطه، هناك الكثير من الآثار والمضاعفات الصحية المترتبة على كثرة استهلاك السكر، وهي تهدد معظم أنظمة الجسم. إليك أكثر الطرق سهولة وعملية لتقليل تناول السكريات:



* تناول الوجبات في أوقات منتظمة، لأن تخطي إحدى الوجبات يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر بالدم، وزيادة اللهفة على تناول السكريات.

* لا تخزّن الأطعمة السكرية أو الحلويات كالشوكولا والكعك والبسكويت أو غير ذلك. حافظ على منزلك خالٍ من هذه الأطعمة، وليقتصر الشراء على وقت الحاجة.

* استخدم التوابل مثل القرفة وجوزة الطيب لإضافة حلاوة طبيعية للأطعمة.

* افحص محتويات ومكونات الطعام قبل شرائه، وتأكد من أنه خالٍ من شراب الذرة والفركتوز والسكروز وسكر العنب وقصب السكر وبلورات قصب السكر ، وغير ذلك من المسميات غير المباشرة للسكر.

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* اجعل الأولوية لأطعمة الحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر والأرز البني.

* تجنب العصائر المحفوظة، وأيضاً العصائر الطبيعية المضاف إليها سكر، تناول عصائر الفاكهة الخالية من أية إضافات.

* عندما تشعر برغبة في السكر اشرب كوب ماء على الفور.

* أضف العسل الطبيعي بدلاً من السكر الأبيض.

* تناول وجبات متوازنة من البقول والحليب ومنتجات الألبان والخضار واللحوم الخالية من الدهون والبيض والأسماك لتحسن نظامك الغذائي ويقل اشتهاء السكر.

* تجنب تناول السكر لمدة يومين في الأسبوع لتدريب حلماتك الذوقية على نمط آخر.

* ابتعد عن السكريات السائلة خاصة المشروبات الغازية.