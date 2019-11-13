لهذا السبب.. العمل يمنح المرأة بهجة الحياة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعد مشاركة المرأة في جميع ميادين الحياة عاملاً رئيسياً يزيد من إنتاجية المجتمع ، ويرفع مستوى المعيشه بشكل خاص للاسرة الواحدة، كما أن العمل يصنع كيان للمراة، ويزيد من نسبة رضاها عن نفسها، ويزيد من اقبالها على الحياة بإيجابية لشعورها بانها هي عالم متكامل يمكنها الوقوف والتطور لوحدها في بداية الطريق ، ومساندة من زوجها وعائلتها عند الزواج.



أثبتت دراسة أمريكية نشرت في مجلة «علم النفس»، أن المرأة العاملة أكثر سعادة مع زوجها حتى وإن كانت أعباء العمل ثقيلة وتزيد من مسؤولياتها مقارنة بالنساء غير العاملات.

Advertisements

في دراسة شملت 169 من الأزواج والزوجات واستمرت على مدار أربع سنوات، والتي تم فيها قياس مدى الرضا الزوجي للمرأة العاملة ولزوجها، بينت النتائج أن حجم العمل وثقل مهام الزوجة كانت سبباً من أسباب سعادتها الزوجية.

وفسر الباحثون القائمون على الدراسة هذه النتائج تؤكد أن المرأة الأكثر انشغالاً في عملها تشعر إلى حد ما بالرضا والنجاح في عملها، مما يجعلها أفضل في حياتها الزوجية أيضاً، فبرغم كثرة المسؤوليات العملية وتزاحم الحياة العملية فإن احترام الذات يجعل الزوجة أكثر رضاء عن نفسها وبالتالي تستطيع أن تعطي لبيتها وزوجها الكثير نتيجة لهذا الرضا النفسي.