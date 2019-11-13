دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيديو: تقنية جديدة من Adobe لكشف الصور المُعدلة بواسطة الفوتوشوب

قامت شركة Adobe خلال مؤتمر MAX الأخير للمصممين باستعراض تقنية ثورية جديدة، من شأنها تغيير عالم التصوير والتصميم بشكل كامل.

حيث كشف خبراء الشركة عن تقنية About Face التي تم تصميمها وتطويرها خصيصاً لمعاينة الصور واكتشاف ما إذا تم تعديلها أو التلاعب بها باستخدام برامج التعديل مثل برنامج الفوتوشوب الشهير.

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وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن التقنية الجديدة تطبق أسلوب مختلف تماماً عن التقنيات المشابهة المخصصة لهذا الغرض، حيث أنها لا تعتمد على ميزة التعرف على الوجوه لمعاينة صور الأشخاص على سبيل المثال، بل تقوم بمعاينة كل بيكسلات الصورة الإلكترونية، وتكتشف أماكن التلاعب بمواقعها في الصورة، وتُظهر هذه الأماكن عبر خرائط حرارية.

وأشارت التقارير إلى أن تقنية About Face من شركة Adobe يمكنها أيضاً استعادة الشكل الأصلي للصور وإظهارها بالحالة التي كانت عليها قبل القيام بأي تعديل فيها.

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ويتوقع الخبراء أن تلقي هذه التقنية الحديثة رواجاً كبيراً خاصة مع انتشار ظاهرة الصور المزيفة أو التي تم تحويرها، وكذلك مع مخاوف استخدام البرامج الجديدة في تعديل الصور.المزيد:

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