شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يستقبل رئيس إقليم كردستان فى زيارة لم يعلن عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى، اليوم الأربعاء، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزانى. وأفادت الوكالة الوطنية العراقية، بأن الجانبين سيبحثان الأوضاع السياسية والأمنية التى تشهدها البلاد. يشار إلى أن بارزانى قد وصل صباح اليوم إلى بغداد فى أول زيارة لم يعلن عنها مسبقا منذ اندلاع المظاهرات، ومن المقرر أن يجتمع مع الرئاسات الثلاث.

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