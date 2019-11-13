شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى: إطلاق 250 صاروخا من قطاع غزة منذ صباح أمس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى رصد اطلاق نحو 250 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ صباح أمس.
وذكر جيش الاحتلال في بيان نقلته قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأربعاء أن منظومة "القبة الحديدية" تمكنت من إسقاط 90% من هذه القذائف الصاروخية.
وتأتى هذه الموجة التصعيدية لجيش الاحتلال الإسرائيلى ضد قطاع غزة وهى الأعنف منذ شهور عقب اقدامه على اغتيال القائد الميداني الكبير بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بهاء أبو العطا . وأسفرت حتى الان عن استشهاد عشرة فلسطينيين بينهم امرأة وإصابة العشرات.
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