6 شهداء في غزة الأربعاء جراء التصعيد الإسرائيلي

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

قالت وزارة الصحة بغزة، إن 6 فلسطينيين استشهدوا، الأربعاء، في غارات متفرقة على القطاع.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، إلى 16 شخصا، بينما أصيب 50 آخرون بجراح.

وأضافت الوازرة، في تصريح صحفي وصل الخليج 365 نسخة منه: "وصول 3 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي وشهيد الى مستشفى القدس جراء التصعيد الإسرائيلي وسط غزة قبل قليل (لم تكشف عن هويتهم)".

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وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة عن استشهاد خالد معوض فراج (38 عاما)، وهو أحد قادة سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وسط القطاع، وقضى في غارة شنتها طائرة إسرائيلية.

كما قالت إن شهيدا (لم تكشف عن هويته) سقط شرقي مدينة غزة، ووصل إلى مستشفى الشفاء.

واستشهد الثلاثاء، 10 فلسطينيين، جراء غارات إسرائيلية، بينهم بهاء أبو العطا، القيادي بسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته.

وذكرت وزارة الصحة بغزة، أن 50 شخصا أصيبوا بجراح، جراء الغارات الإسرائيلية، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة إصاباتهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.