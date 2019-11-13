تعز اليمنية تعلن الطوارئ لمواجهة حمى الضنك

تعز/ الخليج 365

أفاد مسؤول بقطاع الصحة في اليمن، الأربعاء، أن السلطات في تعز (جنوب غرب)، أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة وباء حمى الضنك الذي تفشى مؤخرا بالمدينة بشكل كبير.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، تيسير السامعي، نائب مدير إدارة الإعلام والتثقيف الصحي في مكتب وزارة الصحة بتعز.

وقال السامعي إن السلطات الصحية بالمحافظة، أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة انتشار وباء الحميات بشكل عام بما فيها حمى الضنك الذي تفشى بشكل هائل في أحياء المدينة.

وكشف أن عدد حالات الإصابة بمرض حمى الضنك في تعز، وصل إلى أكثر من 5 آلاف و200 حالة منذ مطلع 2019، إضافة إلى رصد 4 وفيات.

وأضاف السامعي أن مكتب الصحة يعمل على الحد من انتشار الوباء عبر مواصلة الرش الضبابي لليوم الثالث على التوالي، في حملة تستهدف كل أحياء المدينة بهدف مكافحة البعوض الناقل للحميات.

ولفت إلى أنه تم تجهيز 12 مركزا صحيا لاستقبال حالات الإصابة بالحميات، وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى عدة مستشفيات حكومية.

وتنتقل فيروسات حمى الضنك إلى الإنسان عن طريق لدغة بعوضة "الزاعجة" (Aedes)، ويكتسب البعوض الفيروس عادة عندما يمتصّ دم أحد المصابين بالعدوى، وبعد مرور فترة الحضانة التي تدوم 8-10 أيام، يصبح البعوض قادرًا، أثناء لدغ الناس وامتصاص دمائهم، على نقل الفيروس طيلة حياته.

Advertisements

وتتراوح أعراض المرض، بين الإصابة بالحمى والصداع الشديد وآلام المفاصل والعضلات وآلام العظام، والألم الشديد وراء العينين ونزيف خفيف، مثل نزيف الأنف.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.