إطلاق صافرات الإنذار في عسقلان وغلاف غزة

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

دوت، صباح الأربعاء، صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، جنوبي إسرائيل، وعدة مواقع في غلاف قطاع غزة.

وقالت محطات التلفزة الإسرائيلية إن "صافرات الإنذار دوت في مدينة عسقلان دون أن يكون من الواضح إذا ما كانت صواريخ قد سقطت عليها بالفعل".

وأشارت محطات التلفزة إلى أن صافرات الإنذار دوت أيضا في عدد من المواقع في غلاف قطاع غزة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى توقف الدراسة في التجمعات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة وعدة مواقع أخرى جنوبي إسرائيل بسبب التطورات في القطاع.

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وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول إن فلسطينيين أطلقوا خلال ساعات نهار وليل أمس 220 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل .

وأضاف إن منظومة القبة الحديدية اعترضت العشرات من هذه الصواريخ وأن العشرات من القذائف سقطت داخل غزة.

وجدد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، هجماته على مواقع في قطاع غزة قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.

كما أعلن مكتب منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، الأربعاء، استمرار اغلاق معبر بيت حانون (إيريز) وكرم أبو سالم، المؤديان إلى قطاع غزة، واستمرار منع الصيد في البحر حتى إشعار آخر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.