في زيارة غير معلنة.. بارزاني يصل بغداد

بغداد/ عارف يوسف/ الخليج 365

وصل رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، في زيارة غير معلنة، يجتمع خلالها مع الرئاسات الثلاثة، لبحث التطورات الأخيرة في العراق.

وقال مصدر من رئاسة الإقليم للأناضول، أن رئيس الإقليم وصل صباح الأربعاء إلى بغداد في زيارة غير معلنة.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح، أنه من المقرر أن يلتقي بارزاني خلال الزيارة كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

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وأوضح أن بارزاني سيبحث مع المسؤولين في بغداد الأوضاع الأخيرة التي تشهدها العراق، إضافة لبحث الخلافات والقضايا العالقة بين الإقليم والمركز.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يجريها بارزاني إلى بغداد منذ توليه منصب رئاسة الإقليم.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.