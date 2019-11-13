إسرائيل تواصل شن غاراتها على قطاع غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، حيث شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، الأربعاء، سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة من القطاع.

واستهدفت آخر هذه الغارات، وفق مراسلة "الخليج 365"، منزلا في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، ودمّرته بشكل كامل.

كما استهدفت الطائرات الحربية أراض زراعية في مناطق متفرقة بمدينة رفح.

وسبق وأن أغار الجيش الإسرائيلي على أهداف مختلفة في مدينة غزة، وشمالي القطاع.

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وقال الجيش الإسرائيلي، في تصريح اطّلعت "الخليج 365" على نسخة منه، إنه " يشن غارات على أهداف تابعة للجهاد الاسلامي في قطاع غزة".

بدورها، ترد سرايا القدس، على هذه العملية العسكرية التي بدأت باغتيال أحد قادتها وهو "بهاء أبو العطا"، بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية.

وتسببت الغارات الإسرائيلية باستشهاد 12 فلسطينيا، وإصابة 45 آخرين بجراح مختلفة، وفق وزارة الصحة.

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