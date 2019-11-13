فرق تركية تواصل تنفيذ خدمات البنية التحتية في "تل أبيض"

شانلي أورفة/ الخليج 365

تواصل فرق فنية تركية تنفيذ أعمالها المتعلقة بخدمات البنية التحتية، بمدينة "تل أبيض" المحررة من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" في إطار عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وذكر مراسل الخليج 365 أن الفرق التابعة لمركز التنسيق الذي أنشأته ولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي تركيا، تواصل أعمالها المتعلقة بخدمات البنية التحتية، لا سيما توفير التيار الكهربائي وتعبيد وصيانة الطرق، بغية عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأوضح أن الفرق قامت بصيانة الطريق الواصل بين "تل أبيض" ومعبر "تل أبيض" والبالغ طوله 10 كم.

كما أكملت أعمال الإصلاح والصيانة في مركز المحول الكهربائي، وخطوط التوزيع التي تغذي المدينة بالتيار، وأجرت الاختبارات اللازمة.

Advertisements

ومن المخطط أن تجري تغذية المنطقة بالتيار الكهربائي عقب الانتهاء من اصلاح كامل الخلل والأعطال.

وعلاوة على ذلك، تستنفر منظمات المجتمع المدني التركية إمكاناتها لمد يد العون إلى سكان مناطق عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، عقب تطهير المنطقة من إرهاب تنظيم "ي ب ك/بي كا كا".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.