ميلادينوف يتوجه للقاهرة للتوسط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، توجه للعاصمة المصرية القاهرة بشكل عاجل، في محاولة للتوسط وتهدئة الوضع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وبحسب القناة (13) الخاصة، فإن ميلادينوف يتابع منذ ساعات الصباح محاولات تهدئة الأوضاع عقب التصعيد، مشيرة إلى أنه توجه للقاهرة في محاولة للضغط على الطرفين لضبط الأوضاع مجددًا.

بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن مسؤولين مشاركين في المحادثات أن الوضع "معقد للغاية" وأن فرصة حدوث المزيد من التصعيد كبيرة.

ويأتي التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، إثر قيام إسرائيل باغتيال القائد العسكري في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو عطا وزوجته، فجر الثلاثاء.

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وأسفر التصعيد عن استشهاد 12 فلسطينيين وإصابة ما لا يقل 45، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وردا على عملية اغتيال "ابو العطا"، أعلنت سرايا القدس إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، الأمر الذي ردّت عليه إسرائيل بغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في بيان، رصده إطلاق 190 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، منذ فجر الثلاثاء.

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