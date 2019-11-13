إطلاق صواريخ من غزة على وسط إسرائيل

القدس-غزة/هاني الشاعر/الخليج 365

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الهجمات الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة، تجددت صباح الأربعاء، بعد ليلة سادها "هدوء نسبي".

وذكرت الهيئة (رسمية) أن صواريخ انطلقت من غزة، باتجاه منطقة بيت شيمش إلى الغرب من القدس (وسط).

كما سقطت صواريخ في مناطق محاذية لقطاع غزة، ومنها منطقة "كرم أبو سالم".

وفي قطاع غزة، أفاد مراسل وكالة الخليج 365 أن مقاتلات إسرائيلية شنت صباح الأربعاء، غارتين على منطقة تقع جنوبي مدينة غزة.

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وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الفلسطينيين أطلقوا، الثلاثاء 200 صاروخ، تم اعترض نحو 90 في المائة منها، من قبل منظومة القبة الحديدية.

كما أشارت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات مكثفة على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأسفرت الغارات عن استشهاد 10 فلسطينيين، حسبما ذكرت وزارة الصحة.

واندلعت المواجهة الحالية، إثر اغتيال إسرائيل، فجر الثلاثاء، "بهاء أبو العطا"، القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في غارة شنتها على منزل، شرقي مدينة غزة.

كما أعلنت حركة الجهاد إن إسرائيل شنت غارة على منزل القيادي بالحركة أكرم العجوري، في العاصمة السورية دمشق، وهو ما أسفر عن استشهاد شخصين، بينهما نجله؛ وهو ما لم تعلق عليه إسرائيل حتى الآن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.