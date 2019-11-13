ارتفاع عدد شهداء التصعيد الإسرائيي بغزة إلى 12

غزة / الخليج 365

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، الذين سقطوا جراء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى 12 شخصا، بينما أصيب 45 آخرون بجراح.

وقالت وزارة الصحة، إن فلسطينيَين اثنين، استشهدا الأربعاء، وسط وشمال القطاع.

والشهيد الأول، هو خالد معوض فراج، 38 عاما، وهو أحد قادة سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وسط القطاع، وقضى في غارة شنتها طائرة إسرائيلية.

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وقالت وزارة الصحة إن الشهيد الثاني، (لم تكشف عن هويته) وصل إلى مستشفى الشفاء، بمدينة غزة.

واستشهد الثلاثاء، 10 فلسطينيين، جراء غارات إسرائيلية، بينهم بهاء أبو العطا، القيادي بسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته.

وذكرت وزارة الصحة بغزة، أن 45 شخصا أصيبوا بجراح، جراء الغارات الإسرائيلية، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة إصاباتهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.