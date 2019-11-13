الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا شمالي الضفة الغربية

طوباس / قيس أبو سمرة / الخليج 365
هدم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، منزلا سكنيا في قرية عاطوف، بمحافظة طوباس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بداعي البناء غير المرخص.
وقال معتز بشارات، مسؤول ملف الاستيطان والأغوار في محافظة طوباس (حكومي)، إن قوة عسكرية إسرائيلية هدمت منزلا مشيدا بالأسمنت في قرية عاطوف، يعود ملكيته للمواطن ناجي بني عودة.
وأوضح بشارات في اتصال هاتفي مع وكالة الخليج 365، أن السلطات الإسرائيلية أخطرت "بني عودة" بهدم منزله قبل 20 يوما.
وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج" التي تخضع لسيطرتها.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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