سرايا القدس تعلن "استشهاد" أحد قادتها وسط قطاع غزة

غزة/الأناضولأعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح، لحركة الجهاد الإسلامي، أن أحد قادتها، "استشهد" صباح الأربعاء، في غارة إسرائيلية، وسط قطاع غزة.

وقالت في بيان وصل وكالة الخليج 365، إن خالد معوض فراج، 38 عاما " أحد قادتها، في منطقة "وسط القطاع"، استشهد في قصف إسرائيلي استهدفه في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة "أثناء تصديه للعدوان الصهيوني الغاشم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، إن إحدى طائراته شنت غارة على مجموعة كانت تطلق الصواريخ على إسرائيل.

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ومع استشهاد فراج، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، الذين سقطوا جراء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى 11 شخصا، بينما أصيب 45 آخرون بجراح.

واستشهد الثلاثاء، 10 فلسطينيين، جراء غارات إسرائيلية، بينهم بهاء أبو العطا، القيادي بسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته.

وذكرت وزارة الصحة بغزة، أن 45 شخصا أصيبوا بجراح، جراء الغارات الإسرائيلية، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة إصاباتهم.

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