نجاح عملية قلب مفتوح لمريض يعاني من هبوط في الدورة الدموية

هيفاء الأمير

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة القلب بمركز القلب التخصصي في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة لمريض في العقد الرابع من العمر ، كان يعاني من هبوط في الدورة الدموية .

و في التفاصيل تم استقبال حالة المريض بتحويل من مستشفى أضم العام بقسم الطوارئ والكوارث بالمجمع الطبي و هو يعاني من هبوط في الدورة الدموية حيث تم تشخيص الحالة من قبل الفريق الطبي الإسعافي و عمل كافة الفحوصات اللازمة منها أشعة مقطعية بالصبغة على القلب و موجات صوتية على القلب و التي بينت نتائجها وجود تمزق في الشريان الأورطي الأمر الذي دعا أطباء جراحة القلب إلى التدخل و بشكل عاجل لإنقاذ الحالة بعد إرادة الله .

و على الفور تم تحويل المريض إلى غرفة العمليات لعمل عملية قلب مفتوح عاجلة بقيادة الدكتور فواز ألطف إستشاري جراحة القلب و الدكتور مراد الغربي إستشاري جراحة القلب و الدكتور محمود غلوش أخصائي جراحة القلب و الدكتور أسامة صالح إستشاري التخدير ، لتغيير في الشريان الأورطي الصاعد و إصلاح الصمام الأورطي مع إيقاف كلي للدورة الدموية لمدة عشرين دقيقة و التي تكللت بالنجاح ولله الحمد .

و بعد ذلك نقل المريض إلى العناية القلبية لوضعة تحت الملاحظة الطبية المركزة و هو في تحسن ملحوظ بفضل من الله ، كما تم فاليوم الثاني من إجراء العملية إزالة جهاز التنفس الصناعي مع إبقاء الحالة في العناية لإستكمال فترة علاجة لحين إستقرار حالتة الصحية و كتابه إذن الخروج له بشكل طبيعي خلال الأيام القادمة .