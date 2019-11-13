نجاح عملية قلب مفتوح لمريض يعاني من هبوط في الدورة الدموية

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هيفاء الأمير
تمكن فريق طبي متخصص في جراحة القلب بمركز القلب التخصصي في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة لمريض في العقد الرابع من العمر ، كان يعاني من هبوط في الدورة الدموية .
و في التفاصيل تم استقبال حالة المريض بتحويل من مستشفى أضم العام بقسم الطوارئ والكوارث بالمجمع الطبي و هو يعاني من هبوط في الدورة الدموية حيث تم تشخيص الحالة من قبل الفريق الطبي الإسعافي و عمل كافة الفحوصات اللازمة منها أشعة مقطعية بالصبغة على القلب و موجات صوتية على القلب و التي بينت نتائجها وجود تمزق في الشريان الأورطي الأمر الذي دعا أطباء جراحة القلب إلى التدخل و بشكل عاجل لإنقاذ الحالة بعد إرادة الله .
و على الفور تم تحويل المريض إلى غرفة العمليات لعمل عملية قلب مفتوح عاجلة بقيادة الدكتور فواز ألطف إستشاري جراحة القلب و الدكتور مراد الغربي إستشاري جراحة القلب و الدكتور محمود غلوش أخصائي جراحة القلب و الدكتور أسامة صالح إستشاري التخدير ، لتغيير في الشريان الأورطي الصاعد و إصلاح الصمام الأورطي مع إيقاف كلي للدورة الدموية لمدة عشرين دقيقة و التي تكللت بالنجاح ولله الحمد .
و بعد ذلك نقل المريض إلى العناية القلبية لوضعة تحت الملاحظة الطبية المركزة و هو في تحسن ملحوظ بفضل من الله ، كما تم فاليوم الثاني من إجراء العملية إزالة جهاز التنفس الصناعي مع إبقاء الحالة في العناية لإستكمال فترة علاجة لحين إستقرار حالتة الصحية و كتابه إذن الخروج له بشكل طبيعي خلال الأيام القادمة .
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