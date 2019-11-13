“أمانة عسير ” تزرع أكثر من 6 ملايين زهرة موسمية متعددة الألوان و 300 الف شجيرة

الخليج - سلمى القحطاني

في سبيل زيادة الرقعة الزراعية الخضراء وتحسين المشهد الحضري ، استطاعت أمانة منطقة عسير ان تحقق نتائج إيجابية ملموسة مع نهاية العام الحالي ، و ذلك ضمن مبادرة” تشجير مدينة ابها ” التي دشنها أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في وقت سابق .

من جهته اوضح الحميدي بأنه قد تم زراعة أكثر من 6 ملايين شتلة لزهور موسمية و300 ألف شجيرة و 18032 ألف شجرة متنوعة منها أشجار الجاكرندا و البونسيانا و الأكاسيا و الجلوكا و الأكاسيا ندوزا ، بينما تم زيادة نحو 212.200 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء ، و بلغ طول شبكات الري التي تم تركيبها خلال هذا العام 260,300 متر مربع .

و في ذات الصدد أشار مدير عام الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة عسير علي سعد البريك إلى أنه قد تم زراعة 18,032 شجرة بطرق و احياء وحدائق مدينة أبها .

كما أكد البريك بأن مبادرة ” تشجير أبها ” قد شملت استقبال طلبات التشجير للمتنزهات والشوارع ومنازل المواطنين ، و أن الهدف من هذه المبادرة التي أطلقتها الأمانة هي خدمة المجتمع و إيمانا بأهمية زراعة الأشجار ، ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري وفق تطلعات وزارة الشؤون البلدية و القروية لمبادرات «جودة الحياة».

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واختتم البريك حديثه منبها إلى أن استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من المبادرة لازال مستمرا و ذلك عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لها ” مكين أمانة عسير” .