في اليوم الثاني للعدوان على غزة .. ارتفاع عدد الشهداء لـ13

صحيفة الخليج الالكترونية

استشهد مواطنان وأصيب عدد من المواطنين ، صباح اليوم الأربعاء، في قصف اسرائيلي لمجموعة من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأعلنت الصحة بغزة عن استشهاد المواطن علاء جبر شتيوي (32 عاما) الذي ارتقى بقصف الاحتلال لحي الزيتون شرق غزة، وأحد قادة حركة الجهاد الإسلامي خالد عوض فراج (38 عاما)، في قصف استهدف أرضا زراعية في منطقة المغراقة جنوب غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال بصاروخ واحد أرضا زراعية بحي تل الهوا غرب مدينة غزة ملحقة اضرارا مادية بعدد من المنازل التي تحطم زجاجها.

كما قصفت الطائرات الاسرائيلية أرضا زراعية شرق دير البلح ومنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل أعلنت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعليق العمل فيها والغاء الامتحانات حى اشعار اخر، فيما قررت وزارة التربية والتعليم مواصلة تعطيل العمل في المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وكانت الصحة قد اعلنت عن استشهاد 11 مواطنا في اليوم الاول من العدوان على غزة والذي بدأ باغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء ابو العطا.