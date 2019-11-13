الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت الهيئة العامة للمنافسة، عن إتاحة وظائف شاغرة؛ للعمل بمقرها الرئيسي في مدينة الرياض. وأوضحت أن الوظائف للسعوديين والسعوديات من حمَلة درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص علم الاقتصاد، وذوي الخبرات السابقة. وأشارت إلى أن المسمى الوظيفي هو « خبير اقتصادي أول»، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــا . انشر الخبر :

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