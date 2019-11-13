شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجموعة من الخلطات المنزلية لتفادي تساقط الشعر! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تعاني الكثير من النساء من تساقط الشعر وخصوصاً عند تغيّر الفصول.

وهناك مجموعة من الخلطات المنزلية لتفادي تساقط الشعر: Advertisements الخلطة الأولى: خلط مسحوق الحلبة مع مسحوق الحبق وزيت الزيتون وتدليك فروة الرأس بالخليط جيداً ثمّ تركه لمدة 30 دقيقة. الخلطة الثانية: وضع زيت الخروع على الشعر من الجذور حتى الأطراف ثمّ لفه بمنشفة مبلّلة بالماء الساخن وتركه لمدّة ساعة، ثمّ غسل الشعر. تكرار العملية قبل كلّ استحمام لمدّة شهر لملاحظة النتائج.

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