هل عمل المرأة ليلا يؤثر على صحتها سلبا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أثبتت دراسات تم نشرها من قبل جمعيات مُتخصصة في البحوث المُتعلقة بالأورام ارتباط اصابة المرأة بالأورام بعملها الليلي او اضطراب ساعات عملها مما يؤثر في اختلال النظم اليومي المسؤول بدوره عن تعاقب حالتي اليقظة والنوم والسيطرة على عدد من الوظائف البيولوجية للجسم.



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تتعدد النظريات التي ربطت بين الاصابة بالأورام والعوامل السابقة ومنها ان التعرّض الليلي للضوء يحد من الافراز الليلي لهرمون الميلاتونين ( الهرمون المُفرز من الغدة الصنوبرية في الدماغ ) الذي يُمثل أحد العوامل المُضادة للأورام ، واضطراب جينات الساعة البيولوجية التي تُسيطر على التكاثر الخلوي كما أن اضطرابات النوم تُضعف الجهاز المناعي.

خضع ما يُقارب 3000 امرأة فرنسية للدراسة ووصلت نسبة العاملات ليلاً الى 11 % وثبت زيادة نسبة اصابة هؤلاء النساء بالأورام بمعدل 30 % مُقارنة بغيرهم من العاملات في أوقات النهار، وتنطبق هذه النسبة على النساء العاملات ليلاً لأكثر من أربعة سنوات او للنساء اللاتي ينقص نظم عملهم الاسبوعي عن 3 ليال اسبوعياً مما يزيد من تكرار الاضطرابات بين النظم الليلي والنهاري.

يُعد عدم تمايز الخلايا الثديية بشكل تام قبل الحمل الأول للمرأة العاملة ليلاُ قبل حملها تأكيداً للرابط بين العمل الليلي وزيادة فرصة الاصابة بسرطان الثدي.