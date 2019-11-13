باحثون: تعرّض الجسم للبرد يحول الأنسجة الدهنية لخط دفاع ضد السمنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعتبر مشكلة زيادة الوزن من أكثر المشكلات التي تواجه العديد من الأشخاص في عصرنا، وتزداد المشكلة مع عدم استجابة أجسام بعض النساء والرجال للحميات الغذائية المتبعة.



Advertisements

وفي هذا الاطار، اوضح أحد الخبراء أن جسم الانسان يحتوي على دهون بيضاء ودهونٍ اخرى تعرف بالدّهون البنيّة وهي تعمل على حرق السعرات الحرارية فى الجسم بطريقة فعالة ولكنّها للأسف تتواجد بكمياتٍ قليلة داخل الجسم.

ووفقًا للباحثين، فإن تعرّض الدهون البيضاء في جسم الانسان الى حرارة منخفضة جدًا (كالثلج) يحول جزءًا منها إلى دهون بنية تساعد على حرق السعرات الحراريّة.

وأوضح الباحثون أن تعرّض الجسم للبرد يحول الأنسجة الدهنية الى خط دفاع ضد السمنة لذلك تعتبر درجة الحرارة المنخفضة إحدى الوسائل التى تزيد من عمل الدهون البنية.