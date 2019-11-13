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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: تعرّض الجسم للبرد يحول الأنسجة الدهنية لخط دفاع ضد السمنة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تعتبر مشكلة زيادة الوزن من أكثر المشكلات التي تواجه العديد من الأشخاص في عصرنا، وتزداد المشكلة مع عدم استجابة أجسام بعض النساء والرجال للحميات الغذائية المتبعة.
وفي هذا الاطار، اوضح أحد الخبراء أن جسم الانسان يحتوي على دهون بيضاء ودهونٍ اخرى تعرف بالدّهون البنيّة وهي تعمل على حرق السعرات الحرارية فى الجسم بطريقة فعالة ولكنّها للأسف تتواجد بكمياتٍ قليلة داخل الجسم.
ووفقًا للباحثين، فإن تعرّض الدهون البيضاء في جسم الانسان الى حرارة منخفضة جدًا (كالثلج) يحول جزءًا منها إلى دهون بنية تساعد على حرق السعرات الحراريّة.
وأوضح الباحثون أن تعرّض الجسم للبرد يحول الأنسجة الدهنية الى خط دفاع ضد السمنة لذلك تعتبر درجة الحرارة المنخفضة إحدى الوسائل التى تزيد من عمل الدهون البنية.
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