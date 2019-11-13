خبراء: تحذير من لمس بثور هربس الشفاه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حذرت مجلة "الصيدليات الحديثة" الألمانية من لمس بثور هربس الشفاه، تجنباً لانتقال العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم أو إلى أشخاص آخرين.

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وأضافت المجلة أنه إذا تعذر لمس بثور الهربس، فينبغي حينئذ غسل اليدين جيداً كما ينبغي عدم استعمال مستحضرات التجميل أو المناشف مع الآخرين.

جدير بالذكر أنّ هربس الشفاه عادةً ما يبدأ بالشعور بحكة أو حرقان أو وخز في منطقة الفم، يتبعه احمرار، ثم تتكون أخيراً بثور صغيرة ممتلئة بسائل، والتي تنفجر بعد فترة قصيرة وتلتئم. وفي المعتاد تستغرق هذه العملية كاملة ما يتراوح من 7 إلى 12 يوماً.