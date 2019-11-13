تعرف على أهم النباتات الخضراء التي تفيد الصحة بشكل عام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 "الجرجير" من أهم النباتات الخضراء التي تفيد الصحة بشكل عام، والشعر بشكل خاص فيعمل على نموه بشكل صحي وطبيعي ومن فوائده الأخرى :

1- يحمي فروة الرأس من العدوى. Advertisements 2- يمنع تساقط الشعر. 3- يُقوي بصيلات الشعر. 4- يعمل على إنبات الشعر.

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