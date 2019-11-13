هل النوم لوقت اطول يزيد من عمرك؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

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كشفت دراسة أن الأمريكيين من أصحاب البشرة البيضاء يعيشون لفترة أطول من أصحاب البشرة السوداء.واستندت الدراسة إلى أنه خلال عام2009، بلغ متوسط عمر أصحاب البشرة السوداء 71 ، في حين بلغ متوسط عمر أصحاب البشرة البيضاء 76 عاما .وذكرت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية أن الباحثين اختلفوا حول السبب وراء ذلك، لكن عدة دراسات أشارت إلى أن أنماط النوم ربما تكون أحد الأسباب



ويقول البروفيسور جيمس شيرمان أستاذ علم الاوبئة بجامعة ايموري بولاية جورجيا الامريكية إن النوم يحسن من آداء الجهاز الدوري الدموي ويعطيه الفرصة للانتعاش واستعادة عافيته .وأشارت دراسة إلى أن عدم النوم لفترة كافية يدمر الصحة، واستندت إلى ما كشف عنه المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض العام الماضي ، حيث قال إن الأمريكيين من أصحاب البشرة السوداء ينامون لفترات أقل بكثير من أصحاب البشرة البيضاء .