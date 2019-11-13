دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هذا التحديث الجديد لسياسة يوتيوب يُثير قلق المستخدمين

أصدرت منصة يوتيوب تحديثًا ـ هو الثالث لها خلال العام الجاري 2019 ـ مُتعلق بسياستها في التعامل مع مستخدميها بداية من يوم 10 ديسمبر المقبل.

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وما لفت الانتباه في سياسة منصة يوتيوب الجديدة حقها في إنهاء الخدمة المُقدمة جزئيًا أو كليًا إذا رأت وفق تقديرها أن توفير الخدمة للمستخدم غير مجدٍ تجاريًا.

وهو ما يُعني إغلاق القنوات والحسابات للمستخدمين إذا لم تُحقق ربحًا تجاريًا؛ حيث نص بيانها، إنها كمنصة لا يتعين عليها الاحتفاظ بأي فيديو على موقعها إذا كان "غير مجدٍ" وهو ما أثار القلق بالنسبة لعدد من المستخدمين.

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وتناولت تقاريرصحفية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، بالربط بين السياسات الجديدة ليوتيوب وقرار لجنة التجارة الفيدرالية في شهر سبتمبر؛ حيث فرضت غرامة قدرها 170 مليون دولار ضد شركة غوغل؛ لانتهاكات مزعومة لقانون حماية الخصوصية على الإنترنت للأطفال COPPA لذا يسعى مسؤولو يوتيوب لفرض مزيد من الضوابط.المزيد:

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