شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الفلسطينية تطلق 200 صاروخ على إسرائيل ردا على اغتيال بهاء أبو العطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية اطلاق صواريخ على إسرائيل اليوم الأربعاء فى ظل تصاعد الأوضاع بقطاع غزه عقب اغتيال القيادى البارز بحركة الجهاد الإسلامى بهاء أبو العطا ، مما جعل عشرات الاسرائيليين يهرعون إلى الملاجئ مع دوى صفارات الإنذار رغم عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح. وبدأ أمس الثلاثاء أسوأ قتال منذ شهور بعد أن اغتالت إسرائيل القيادى بحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فى غزة متهمة إياه بأنه العقل المدبر للهجمات التى وقعت ضد إسرائيل فى الآونة الأخيرة. وردا على ذلك أطلق مسلحون من حركة الجهاد الإسلامي نحو 200 صاروخ على إسرائيل طوال يوم أمس. وأدت ضربات جوية إسرائيلية أخرى ضد أهداف لحركة الجهاد في غزة إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين آخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاومة الفلسطينية تطلق 200 صاروخ على إسرائيل ردا على اغتيال بهاء أبو العطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.