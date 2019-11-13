شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالبحرين والإمارات وسحب رعدية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، طقس معتدل نسبيا، ليكون صحوا إلى غائم جزئياً بالإمارات والبحرين بالإضافة إلى تكون سحب رعدية فى السعودية.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم سيكون غائما جزئيا احيانا، لتبلغ درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتى الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك، وتصل العظمى 26 درجة.

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الإمارات

وقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ويحتمل ظهور بعض السحب الركامية على البحر والجزر غرباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة أبو ظبى 30 17 دبى 30 15 .

الإمارات

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وقالت إدارة الأرصاد إن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 30 درجة مئوية.