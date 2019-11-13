شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من مدير صحة الطائف في وداع الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الطائف:

سطر مدير الشؤون الصحية بالطائف، الصيدلي صالح المؤنس، رسالة مؤثرة في وداع منسوبي ومنسوبات صحة الطائف، أعلن خلالها موافقة وزير الصحة على طلب الإعفاء الذي قدمه.

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وقال المؤنس في رسالته إلى الموظفين: “قضيت معكم وبكم مرحلة من أكثر تجاربي الإنسانية ثراءً وغنى فقد كنت بكم أنشد النجاح تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز”، مضيفا: “كنتم نعم المعين بعد الله وكان دعمكم ومشورتكم وقولي الذي أعانني على المضي قدمًا لتحقيق ما يصبو إليه المسؤول والمواطن”.

واختتم المؤنس رسالته قائلا: “أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في منجز صحي جديد يسجل باسمكم ويخدم إنسان الطائف الكريم”.