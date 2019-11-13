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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون يكشفون عن دواء يمحو الذكريات! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يعتبر إدمان الميثامفيتامين أصعب أنواع الإدمان بسبب ذكريات آثاره القوية والتي يصعب محوها، لذلك طور باحثون عقارا يمكن أن يزيل تلك الذكريات.
وشرح العلماء في جامعة فلوريدا أنّه لا يتم تخزين الذكريات التي تتشكل بسبب الميثامفيتامين كالذكريات العادية ممّا سهل تصنيع دواء قادر على استهداف تلك الذكريات وحدها.
وأوضحت مجلة "Popular Science" أن ذكريات الميثامفيتامين ترتكز في العقل بفضل بروتين الأكتين وأن العقار الجديد يمنع استقرار الأكتين وبالتالي لا تخزن هذه الذكريات وتحذف نهائيا.
وأشارت الدراسة أنّ هذا العقار لا يزال قيد الدراسة، وأنّه يحتاج سنوات عديدة قبل أن يسمح بطرحه في الأسواق.
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