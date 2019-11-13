ما هي أهم أضرار ترك الأظافر مبللة لفترات طويلة دون تجفيف؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

غسيل وتنظيف الأظافر أحد أهم العادات الصحية التى ينصح بها الأطباء، إلا أن البعض يسرف فى هذه العادة، ويعرض صحة أظافره للخطر.



الدكتورة مروة سعد، أخصائية أمراض الجلدية والتناسلية، أكدت أن تنظيف الأظافر وغسيلها كل فترة وخاصة خلال اليوم أحد أهم الخطوات الصحية التى تحافظ على صحة الأظافر وقوتها، إلا أن الإسراف فى تنظيفها وتركها مبللة بالماء أمر فى غاية الخطورة.

أضرار ترك الأظافر مبللة دون تجفيف وتوضح أخصائية الجلدية مجموعة من المخاطر للإسراف فى غسيل اليدين والأظافر، وتركها مبللة لفترات طويلة دون تجفيف:

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- بلل الأظافر لفترات طويلة يعرضها للضعف الشديد والليونة وهو ما يجعلها غير قوية ولا صلبة

- بلل الأظافر وعدم تجفيفها، يعرضها للإصابة بالتكسر من الأجناب وهى من الشكوى الشائعة والمتكررة للكثير من الفتيات.

- إهمال تجفيف الأظافر يساعد على ظهور القشور والزوائد الجلدية حول الظفر، مما يسىء إلى مظهره ويضعف جذوره.

- تتراكم الفطريات والبكتيريا كلما كان الظفر رطبا، لذا لابد من تنظيفه جيدا وتجفيفه على الفور.

- الإسراف فى بلل الأظافر وغسيل اليدين يعرض الظفر للتقشر، وإصابة حوافه بالتعرجات.