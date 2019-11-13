دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «تويتر» يحجب حساب نجل حسن نصرالله.. ويكشف الأسباب حجب موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الثلاثاء، حساب «جواد نصر الله»، نجل الأمين العامّ لـ«حزب الله اللبناني» حسن نصر الله، المدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية. وكتب على الصفحة المغلقة، إن «تويتر» يعلّق الحسابات التي تنتهك قواعد الموقع، (...)، ومن بينها: العنف، الإرهاب، التطرف العنيف، الاستغلال الجنسي للأطفال، الاعتداء، التحرش، التحريض على الكراهية، الانتحار، إيذاء النفس، الوسائط الحساسة، الرسوم العنيفة، خدمات غير قانونية وغيرها من المحظورات المرتبطة بالخصوصية.

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