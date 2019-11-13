مصادر طبية فلسطينية: استشهاد 4 وإصابة 25 جراء غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم غارات جوية على مواقع غزة - صورة أرشيفية

قالت مصادر طبية، الثلاثاء، إن 4 فلسطينيين استشهدوا على الأقل وأصيب 25 آخرون، من جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، في وقت نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي خريطة مناطق زعم سقوط صواريخ فلسطينية عليها داخل إسرائيل.

ومن بين الشهداء، القيادي في حركة الجهاد، بهاء أبوالعطا وزوجته، اللذين قتلا من جراء غارة استهدفت منزل أبوالعطا في شرقي غزة.

وأفاد مراسل «سكاى نيوز» في غزة بأن فلسطينيًا استشهد وجرح اثنان آخران بعد غارة استهدفت عددًا من الأشخاص في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ومن جانبه زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارات استهدفت «عنصرين من منظومة إطلاق القذائف الصاروخية التابعة للجهاد الاسلامي في شمال قطاع غزة. لقد نفذت الغارة من أجل إزالة تهديد فوري».

وفي وقت لاحق، استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون، إثر تجدد الغارات على بلدة بيت لاهيا، على ما أفادت وكالة «وفا» الفلسطينية.